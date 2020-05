Twintigtal bewoners geëvacueerd na vondst bom in woning

Houthulst - In het centrum van Jonkershove, nabij Houthulst, werden zaterdagmiddag tien huizen ontruimd na een vondst van een bom in een woning.

In de Steenbeekstraat waren arbeiders bezig met de verbouwing van een woning. Toen ze met een minigraver onder het niveau van de toekomstige vloerplaat aan het graven waren voor de funderingen, kwam opeens een bom naar boven. Die begon wat te roken. De arbeiders zijn meteen het huis uit gerend en verwittigden de hulpdiensten.

Foto: jhm

Zowel de brandweer als de politie waren snel ter plaatse. “Er werd een perimeter ingesteld en samen met de brandweer werd van huis tot huis gegaan om bewoners te evacueren”, zegt politiecommissaris Thierry Logghe van zone Polder.

“Alle bewoners binnen de perimeter werden gevraagd naar buiten te gaan. In totaal werden een twintigtal bewoners weg gehaald. Voor diegene die dat wensten is opvang voorzien in het Dorphuis. Twee oudere mensen werden daar naar toe gebracht door de brandweer.”

Foto: jhm

De brandweer ging de bom gaan inspecteren en spreekt van een groot exemplaar. “Het is een exemplaar van ruim 60 a 70 centimeter en met een grote diameter”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser. “En met een vrij aanzienlijk gewicht. Het is onduidelijk of het een bom is of een grote obus, maar gelet op de afmetingen is het wellicht eerder dat eerste. In deze gronden worden wel vaker obussen gevonden maar het is vrij uitzonderlijk dat die in een woning wordt opgegraven. De funderingen van toen zijn ook niet wat ze tegenwoordig zijn”.

Foto: jhm

De Steenbeekstraat was sinds 13.45 uur afgesloten. Opruimingsdienst DOVO kwam ter plaatse en kon het gevaar snel neutraliseren. Het ging om een artillerieprojectiel uit de Wereldoorlog. Het tuig werd meegenomen.

Om 15 uur werd de situatie vrijgegeven en konden de bewoners terugkeren.