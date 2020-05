Wegen van Borussia Dortmund en Mario Götze scheiden na dit seizoen

Mario Götze zal Borussia Dortmund aan het einde van het seizoen definitief verlaten. Dat bevestigde BVB-Sportdirecteur Michael Zorc zaterdag voor de partij bij VfL Wolfsburg.

“Wij zijn overeengekomen dat we de samenwerking na afloop van het seizoen niet verderzetten”, zei Zorc aan televisiezender Sky. “De beslissing viel in onderling overleg.”

De 27-jarige Götze voetbalde sinds 2016 voor Dortmund, nadat hij er eerder al de jeugdreeksen doorliep en tot 2013 in de hoofdmacht voetbalde. Tussen 2013 en 2016 verdedigde de aanvallende middenvelder de kleuren van Bayern München. Dit seizoen was de Duitser in het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard geen onbetwiste titularis. Hij speelde in totaal twintig wedstrijden, veelal als invaller, waarin hij driemaal scoorde.

Götze schreef op het WK 2014 nog geschiedenis, met het beslissende doelpunt in de finale tegen Argentinië. Die treffer verkozen de kijkers van de ARD-Sportschau recent tot ‘goal van het decennium’.