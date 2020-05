Viroloog Marc Van Ranst: “Gunstige cijfers maar aantal besmettingen blijft hoog”

Met 34 ziekenhuisopnames en 25 overlijdens kunnen we zaterdag spreken van gunstige coronacijfers. En dat bijna twee weken na de door virologen gevreesde versoepeling van de maatregelen. “De cijfers van vandaag zijn goed maar van het aantal besmettingen word ik niet vrolijk”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

‘Slechts’ 34 nieuwe ziekenhuisopnames, dat is het laagste cijfers sinds een hele tijd. Het aantal Covid-19-patiënten in onze ziekenhuizen is daarmee gedaald tot 1.388, waarvan er nog 259 patiënten worden ...