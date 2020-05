Braziliaans hooggerechtshof geeft video vrij van vloekende Bolsonaro

Een rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof heeft vrijdag een video vrijgegeven van een vergadering tussen president Jair Bolsonaro en zijn ministers, waarin ze vloeken en beledigingen formuleren. De video kadert in een onderzoek naar de president.

Tijdens de vergadering klaagt Bolsonaro onder meer dat hij geen informatie krijgt van de federale politie. Op een ander moment zegt hij: “Ik wil niet wachten tot mijn familie gepakt wordt” om van veiligheidschefs te veranderen in Rio de Janeiro. “Ik heb al geprobeerd om mensen in onze beveiliging in Rio de Janeiro officieel te vervangen, maar dat lukte niet.” Maar ook over andere onderwerpen gaat de president in de video uit de bocht. Zo bevestigt hij bijvoorbeeld de bevolking “te bewapenen” om een “dictatuur” te vermijden.

Vuil decreet

Ook haalde Bolsonaro in de vrijgegeven beelden uit naar de gouverneurs van Sao Paolo en Rio de Janeiro, die maatregelen namen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Het is makkelijk om een dictatuur op te leggen. Een eikel van een burgemeester neemt een vuil decreet en sluit de mensen thuis op. Als ze gewapend waren, zouden ze de straat opgaan.” In Brazilië overleden al meer dan 20.000 mensen aan de longziekte.

De minister van Onderwijs, Abraham Weintraub, haalt in de video dan weer uit naar het hooggerechtshof. “Als het van mij afhing, gooide ik al die klootzakken de gevangenis in, te beginnen met die van het hooggerechtshof.”

Familie

De minister van Milieu, Ricardo Salles, wil dan weer “van de gelegenheid gebruikmaken, nu de pers zich op het coronavirus richt, om hervormingen door te voeren en de regels rond de bescherming van het Amazonewoud te versoepelen”.

De beelden van de bijeenkomst die op 22 april plaatsvond, waren tot voor kort verzegeld en maakten deel uit van bewijsmateriaal dat werd gepresenteerd door voormalig minister van Justitie Sergio Moro. Die nam in april ontslag en beschuldigde Bolsonaro openlijk ervan zich te mengen in het politieonderzoek naar familieleden van de president. Het hooggerechtshof stond het onderzoek toe en is nog steeds gaande.