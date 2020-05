Brandweer Overijse heeft niet genoeg water: moet hulp inroepen van naburige korpsen

Het watertekort heeft vanmiddag ook de brandweer van Overijse parten gespeeld bij een zware dakbrand. Het korps van Overijse moest de hulp inroepen van naburige korpsen om het vuur te bedwingen. Er kwamen tankwagens van de korpsen van Brussel, Leuven, Aarschot en Landen in bijstand aan te pas om over voldoende bluswater te beschikken.

De waterproblematiek sleept nu al sinds donderdagavond aan in Overijse. Door de lage waterdruk werd al gewaarschuwd dat ook de brandweer in de problemen zou kunnen komen. Zaterdagmiddag rond 12.50 uur was het zover. Er ontstond brand aan de villa Marnix in de Ketelheide, afgelegen gesitueerd en bovendien op een helling. Daar waar de waterproblemen het grootst zijn dus.

Drie tankwagens

Brandweer Overijse kwam met drie tankwagens ter plekke maar dat volstond niet. De korpsen van Brussel, Leuven, Aarschot en Landen kwamen met extra bluswater ter plaatse. En dat was nodig volgens brandweerkapitein Wieland Verboomen.

Foto: dbg

“We hebben er effectief gebruik van moeten maken”, legt hij uit. “Het probleem is dat we geen water mogen afnemen van het reguliere net via de brandkranen omdat we dan de hele streek volledig zonder water riskeren te zetten. Wij dienen te gaan bijvullen op 20 minuten hier vandaan. Daarmee vragen wij preventief extra tankwagens ter plaatse.”

Zonnepanelen

De brand ontstond op het dak waarin zonnepanelen geïntegreerd zijn. Daar moet zich een defect in voorgedaan hebben. “Ik was de lunch voor de familie aan het voorbereiden”, vertelt de bewoonster. “Plots zag ik veel rook langs het raam. We vroegen ons eerst nog af wie er nu zo’n vuur zat te stoken. Toen we buitenkwamen zagen we dat het dak in brand stond.”

Foto: dbg

Niemand raakte gewond. De brandweer had flink wat werk met de bluswerken van het dak. Een deel van de woning is voorlopig onbewoonbaar.

Extreem hoog waterverbruik

De problemen met de watervoorziening in Overijse slepen al even aan. En volgens De Watergroep zullen ze nog zeker het hele weekend voortduren.

De problemen met de bevoorrading ontstonden donderdagavond door extreem hoog waterverbruik. Verschillende wijken in de Vlaams-Brabantse gemeente kwamen zonder water te zitten. In sommige straten kwam er helemaal niets meer uit de kraan, in andere bleef de druk erg laag.

Inwoners die zonder water zitten, konden zaterdagvoormiddag terecht in de brandweerkazerne. Daar heeft De Watergroep nooddrinkwater geleverd. “We blijven werken aan een oplossing”, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. “De situatie is zaterdag verbeterd, nadat we de voorbije nacht een reservoir gevuld hebben. Ook de watertoren in Jezus-Eik is beter gevuld.”

Watertoren niet gevuld

De Watergroep verwacht dat de problemen nog een tijd zullen duren, onder meer omdat de watertoren aan de Witherenstraat in het gehucht Jezus-Eik nog niet helemaal gevuld is. Inwoners van Overijse worden verzocht om zuinig om te springen met drinkwater.

De burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) kondigde een sproeiverbod af tot zondagavond. Al het niet-essentieel gebruik van leidingwater in de gemeente is verboden.