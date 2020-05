Kwade burgers, waaronder Jeff Hoeyberghs, eisen in rechtbank opheffing van coronamaatregelen: “Mensenrechten worden geschonden”

Meer dan 30 Belgen, waaronder plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, dagen de Belgische Staat en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) voor de rechter. Zij menen dat de maatregelen in de strijd tegen Covid-19 in strijd zijn met het Verdrag voor de Rechten van de Mens en op los zand gebouwd zijn en eisen dat die meteen opgeheven worden. Het kabinet-De Crem is nog niet op de hoogte van de dagvaarding.