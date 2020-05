Assist van Thorgan Hazard helpt Dortmund aan eenvoudige zege bij Wolfsburg

Borussia Dortmund is uitstekend begonnen aan de tweede helft van de Bundesliga. Na de derbyzege tegen Schalke 04, ging nu ook Wolfsburg voor de bijl. Thorgan Hazard krikte zijn assisttotaal nog een beetje op, Koen Casteels bleef met lege handen achter en moest zich twee keer omdraaien: 0-2. Volgende week wacht leider Bayern München voor de Borussen.

Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden in de Volkswagen Arena om alle slachtoffers van de coronacrisis te herdenken. Nog voor de wedstrijd had Michael Zorc een opvallend nieuwtje in petto op televisiezender Sky. De sportief directeur van Dortmund liet ontvallen dat de Borussen volgend seizoen afscheid nemen van Mario Götze.

De minuut stilte voor de aftrap:

Nog steeds geen Axel Witsel ook bij de bezoekers: de middenvelder ondervindt nog te veel hinder van zijn spierblessure. Wel op het wedstrijdblad: Thorgan Hazard. En of hij uitstekend in vorm is. Na zijn doelpunt en zijn assist vorige week, was hij ook voor de rust een van de bedrijvigste spelers op het veld. Hij liet meteen de eerste doelpoging noteren, maar Koen Casteels hoefde niet tussenbeide te komen: de bal zoefde voorbij de winkelhaak in de lege tribunes. Voor de doelman was het de 157e wedstrijd in de eerste Bundesliga en daarmee brak hij een record van Jean-Marie Pfaff. Die was de Belgische doelman met de meeste Bundesliga-wedstrijden op zijn naam. Van 1982 tot 1988 stond Pfaff 156 keer onder de lat bij Bayern München.

Na een halfuur was Casteels wel geklopt in zijn recordmatch. Een vlotte aanval van Dortmund eindigde bij Hazard, die het leer laag voor doel schoof van in de zestien. Haaland trapte een gat in de lucht, maar Guerreiro zijn vizier stond wel op scherp om de openingstreffer te scoren. Assist nummer 12 voor Hazard: enkel zijn ploegmaat Jadon Sancho en Thomas Müller doen beter dit seizoen in de Bundesliga met 16 assists.

De 0-1 van Guerreiro op aangeven van Hazard:

Een verdiende voorsprong voor de oppermachtige bezoekers, maar kort na de pauze werden de geel-zwarten toch even wakker geschud. Het schot van Steffen raakte de deklat. Op het uur testte diezelfde Steffen de vuisten van doelman Bürki op een afvallende bal.

In minuut 78 deed flankverdediger Hakimi de boeken toe voor Wolfsburg. De ingevallen Sancho mocht ver oprukken, de afwerking van de Marokkaan op zijn aangeven was feilloos. Bij de thuisploeg pakte Felix Klaus nog rood voor een stevige overtreding.

De 0-2 van Hakimi:

De geruststellende 0-2 voorsprong was het sein voor Lucien Favre om Hazard wat rust te gunnen en naar de kant te halen. Eerder bracht de coach van Dortmund Emre Can aan de rust in het veld om hem wat ritme te laten opdoen, Mats Hummels mocht in de kleedkamer blijven. Aanstaande dinsdag komt Bayern München immers op bezoek in het Signal Iduna Park. Door de overwinning nadert Dortmund tot op een puntje van de Rekordmeister uit Beieren, die wel straks nog in actie komen tegen Eintracht Frankfurt.

