Prinses Elisabeth afgestudeerd in middelbaar

Kroonprinses Elisabeth (18) is officieel afgestudeerd in het middelbaar onderwijs. Tijdens een online proclamatie werd ze zaterdag opgenomen in de ‘Class of 2020’ van haar internationale kostschool in Wales. Vanaf nu kan de dochter van koning Filip en koningin Mathilde zich focussen op haar universitaire studies: ze volgt komend academiejaar een legeropleiding.

Prinses Elisabeth zat zaterdagmiddag hoogstwaarschijnlijk thuis, in het kasteel van Laken, voor haar computer. Samen met de tientallen jongeren van over de hele wereld met wie ze de voorbije twee jaar samen heeft gestudeerd, volgde ze via YouTube de Leavers’ Ceremony van het Atlantic College. Zeg maar: de ceremonie voor de afgestudeerden.

Elisabeth op haar school in Wales, toen er nog geen sprake was van het coronavirus. Foto: Koninklijk Paleis

Tijdens de anderhalf durende ceremonie was de hoofdrol weggelegd voor de leerlingen. In videoboodschappen vertelden ze elk kort over hun wonderbaarlijke tijd op het Atlantic College. Sommigen kregen meer tijd om een registratie van een dans, muziekfragment of toespraak te tonen.

Buiten beeld

Opvallend: Elisabeth kwam geen enkele keer aan het woord. Ook in de fotocollages en videomontages leek ze buiten beeld te blijven, op een zeldzame groepsfoto na. Alleen in de aftiteling passeerde de dochter van Filip en Mathilde, toen de namen van de afgestudeerden van de Class of 2020 per tweeën werden geprojecteerd. Ze werd vermeld als Elisabeth de Brabant. Hertogin van Brabant is namelijk haar dynastieke titel als troonopvolger.

Prinses Elisabeth (18) is officieel afgestudeerd aan de middelbare school. Onder de naam Elisabeth de Brabant wordt ze tijdens de online proclamatie vermeld in de "Class of 2020" van het Atlantic College in Wales. Hertogin van Brabant is haar dynastieke titel als troonopvolgster. pic.twitter.com/bxqH2exwah — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) May 23, 2020

Elisabeth heeft twee jaar op het Atlantic College gezeten – leerlingen volgen er het voorlaatste en laatste jaar middelbaar. Normaal gezien zou het afstudeermoment zaterdagmiddag op de campus in het Welshe plaatsje Llantwit Major plaatsvinden. Het was de uitgelezen kans voor Elisabeth en co. om afscheid te nemen van hun studiegenoten. Maar de coronacrisis besliste daar anders over.

Twee maanden geleden al werden alle leerlingen naar huis gestuurd, naar hun landen van herkomst. Sindsdien volgden ze online onderwijs. Eindexamens hoefden ze niet af te leggen. Dat was praktisch niet te regelen. Ze kregen hun diploma op basis van hun resultaten van de voorbije twee jaar.

Nu naar het leger

Met haar diploma internationaal baccalaureaat op zak kan Elisabeth nu beginnen aan de zomervakantie. Al zal ze zich vooral voorbereiden op haar universitaire toekomst: op 31 augustus begint ze aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel.

LEES OOK. Prinses Elisabeth begint opleiding tot koningin en dat betekent fysieke proeven en omgaan met wapens (+)

Haar legeropleiding wordt fysiek zwaar. Daarom is Elisabeth nu al intensief aan het trainen, onder meer door veel te joggen. Aan de KMS is ze ingeschreven als Nederlandstalige studente. Dat is haar schooltaal, waarin ze haar kleuter-, lagere en middelbare school volgde in Brussel, tot ze naar Wales verhuisde.

Elisabeth zal normaal maar één jaar blijven aan de KMS. De verwachting is dat ze daarna naar een “gewone” universiteit gaat.