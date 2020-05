Zelfs uw pensioenspaarfonds is niet ontsnapt aan het coronavirus. De voorbije weken werden er enorme verliezen geleden. Hoog tijd om wat overblijft in veiligheid te brengen, of net het moment om bij te storten?

In februari noteerden de pensioenspaarfondsen nog aan hun hoogste niveaus ooit, in maart volgden er klappen tot meer dan 25%. Zo’n pensioenspaarfonds belegt uw geld immers in meer of mindere mate ...