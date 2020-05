Selena hoopt nog dat katje Lee naar Peru kan: “Hij heeft geen hondsdolheid, anders was hij al dood geweest”

Selena Ali, het baasje van katje Lee, heeft van zich laten horen. Ze hoopt dat de kat nog naar Peru kan - “op mijn kosten” - en ze benadrukt dat de kat geen hondsdolheid heeft. “Ik heb de Belgische bevolking niet in gevaar willen brengen.”

Het gaat goed met katje Lee, zegt Selene Ali in een persbericht dat ze zaterdagavond rondstuurde. “Het is een speelse, lieve kat en ik zou hem niet meer kunnen of willen missen.”

Het baasje hoopt dat het inderdaad lukt om het katje terug naar Peru te vliegen. “Ik zou dat een heel goede wending vinden. Hopelijk lukt het mijn advocaat om dat geregeld te krijgen. De tegenhanger van het FAVV in Peru (Senasa) moet hier meewerken, maar dat zou normaal geen probleem mogen zijn omdat katten in Peru – volgens de wetgeving in Peru – niet moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës. Enkel honden.”

Op basis van drie nieuwe risico-analyses zegt Selena dat Lee geen hondsdolheid heeft. “Hij kán geen rabiës hebben. De analyses wijzen er alle drie op dat Lee al dood had moeten zijn als hij rabiës had. De incubatietijd is gemiddeld 45 dagen en, wanneer het virus is aangekomen in de hersenen, leidt rabiës binnen de 7 dagen tot de dood.

Selena zegt dat een expert van Sciensano - Bernard Brochier - de beslissing om Lee te doden buitensporig noemt. “Omdat Lee al sinds januari 2020 medisch opgevolgd wordt, er sinds 16 maart 2020 geen enkel contact is met andere dieren en het vaccin tegen rabiës van 24 maart perfect heeft gewerkt.” Selena benadrukt ook dat Lee geen straatkat is, maar een huiskat.

“Heb ik dan de Belgische bevolking in gevaar willen brengen, zoals mij wordt verweten? Helemaal niet”, zegt Selena nog. “Lee was gevaccineerd en verblijft al in (thuis)quarantaine met mij sinds 16 maart 2020. Hij heeft tot op vandaag (23 mei) geen enkel verschijnsel van rabiës vertoond waardoor rabiës uitgesloten is. Totale zekerheid biedt quarantaine, maar als dat niet kan voor het FAVV, moet Lee inderdaad teruggestuurd worden: op mijn kosten. Uiteraard reis ik wel mee en zorg ik ervoor dat Lee verder perfect verzorgd blijft in Peru. Ik wil niet dat Lee sterft omwille van het feit dat alle importregels niet konden nageleefd worden ten gevolge van de evacuatie uit Peru waar ik geen enkele keuze had.”