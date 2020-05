Amateurclubs zijn niet te spreken over verdeling solidariteitsgeld en schrijven brief naar UEFA

Verschillende amateurvoetbalclubs strijden om te overleven. Ze volgen dan ook met argusogen wat er gebeurt binnen de hoogste echelons van de Voetbalbond en zijn verbaasd over de verdeling van het solidariteitsgeld die de Bond krijgt.

Onze Voetbalbond krijgt 4,3 miljoen euro van de UEFA en de FIFA stort 463.000 euro als financiële steun. Oorspronkelijk zou dat geld gebruikt worden voor allerlei lopende projecten, zoals de bouw van de nieuwe bondsgebouwen in Tubeke, het vrouwenvoetbal, jeugdwerking… Toch weekte de Pro League toch 1,25 miljoen euro los voor het solidariteitsfond voor onze profclubs. Dat geld werd door de Pro League vooral gebruikt om de K11 te overtuigen om te stemmen voor een competitieformule met 16 eersteklassers en mini-play-offs. Wat ook lukte.

Verschillende amateurclubs vinden dat compleet onterecht. Zij oordelen dat het amateurvoetbal evenzeer recht heeft op financiële steun en dat ook die clubs aanspraak maken op een deel van de koek. Ze willen nu een brief sturen naar de UEFA om dit probleem aan te kaarten en eventueel een onderzoek te openen. Bij de Voetbalbond wordt echter gezegd dat die 1,25 miljoen niet per se van de UEFA en FIFA komen.

Sowieso roeren de amateurclubs zich, want deze week doet het BAS ook een uitspraak in een andere zaak van de amateurvoetbalclubs. Verschillende teams - ook in provinciale - vinden het onreglementair dat de competitie zomaar werd stopgezet en dat hen de kans om nog te promoveren of de degradatie nog te vermijden zomaar werd ontnomen.