Nog geen duidelijkheid over sportkampen: “Nog bijkomende specificeringen nodig”

Het licht werd vrijdag op groen gezet voor zomerkampen, maar sportkampen zouden daar voorlopig nog niet bij horen. “Er zijn nog bijkomende specificeringen nodig wat sportactiviteiten betreft”, zegt Tom Demeyer, woordvoerder van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Voor duidelijkheid is het wachten op een beslissing voor de volledige sportsector.

Het voorstel van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V), de andere gemeenschapsministers en de jeugdsector voor zomerkampen en -activiteiten voor kinderen en jongeren werd vrijdag door het overlegcomité bekrachtigd. De beslissing over zomerkampen beslaat kampen van jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, lokale jeugddiensten, jeugdhuizen, cultuureducatieve jeugdorganisaties en vakantieorganisaties, zo staat op de website van de minister te lezen. Sportkampen zouden daar niet automatisch deel van uitmaken.

Voor die beslissing wijst het kabinet van minister Dalle door naar Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Die heeft samen met de andere ministers van Sport een paar weken geleden een advies over de heropstart voor de volledige sportsector overhandigd aan de Veiligheidsraad, waar ook sportkampen in vervat zitten. “We hopen dat de Veiligheidsraad zich bij de volgende vergadering uitspreekt over dat plan”, klinkt het op het kabinet van minister Weyts.