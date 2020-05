Frankfurt-verdediger eist hoofdrol op met twee doelpunten en een owngoal, maar Bayern München wint ruim na doelpuntenkermis

In navolging van eerste achtervolger Borussia Dortmund heeft ook Bayern München geen fout gemaakt in de Bundesliga. Der Rekordmeister haalde in eigen huis uit tegen Eintracht Frankfurt. De doelpuntenkermis in de Allianz Arena eindigde op 5-2 voor Bayern. Al was de hoofdrol voor Frankfurt-verdediger Martin Hinteregger.

Na de zege tegen Wolfsburg naderde Dortmund virtueel tot op één punt van Bayern. Druk op de ketel dus voor der Rekordmeister, dat met Frankfurt het nummer 13 in de stand over de vloer kreeg. Lang duurde het niet voor Bayern een eerste keer kon scoren. Na dik een kwartier bereikte Müller ploegmaat Goretzka en die deed netten een eerste keer trillen: 0-1.

Iets voorbij het halfuur was daar een eerste keer Hinteregger. De verdediger ging iets te fel door en kreeg een geel karton onder de neus geschoven.

Bayern achtte het niet nodig om helemaal door te duwen, maar op slag van rust was daar wel de 0-2. Müller kroop ditmaal in de rol van afwerker en verdubbelde de score. Wanneer Lewandowski meteen na de pauze de 0-3 op het bord zette, leek de wedstrijd gespeeld. Maar dan achtte Hinteregger zijn moment helemaal gekomen. Op drie minuten tijd verschalkte hij tweemaal Manuel Neuer, twee keer na een hoekschop.

De hoop bij Frankfurt op een stunt laaide even op, maar dan schakelde Bayern opnieuw een versnelling hoger. Davies dribbelde zich een weg door de defensie en schoof de 4-2 voorbij de bezoekende doelman Trapp. Die zou niet veel later nog een vijfde bal uit zijn netten mogen plukken. Gnabry werd door de defensie geloodst, kon net voor een aanstormende Trapp de bal nog opzij duwen en via een wel héél knullige actie van - jawel - Hinteregger rolde het leer alsnog over de doellijn.

Dankzij de ruime 5-2-zege loopt Bayern opnieuw vier punten uit op Dortmund. Woensdag staat de clash tussen de twee topploegen op het programma.

