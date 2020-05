Triest nieuws uit Servië: Miljan Mrdakovic (ex-Anderlecht en Gent) op 38-jarige leeftijd dood teruggevonden

Triest nieuws uit Servië in coronatijden. In Belgrado is het levenloze lichaam van Miljan Mrdakovic ontdekt in diens appartement. De amper 38-jarige Mrdakovic was een jeugdpeler van Anderlecht en kwam later in zijn carrière uit voor Eendracht Aalst en AA Gent. Volgens Servische media gaat het om een zelfmoord.

In 1998 belandde de toen 16-jarige Mrdakovic bij Anderlecht. De Servische aanvaller zou er de jeugdreeksen doorlopen en werd in 2001 ook opgenomen in de A-kern. Minuten bij de eerste ploeg maakte hij niet, tijdens een uitleenbeurt aan Eendracht Aalst kwam hij tot drie optredens.

Via OFK Belgrado - waar hij aan de lopende band scoorde ) belandde hij in 2003 opnieuw in België, ditmaal in het Gentse Ottenstadion. Na 24 duels en 5 goals was hij alweer weg en begon hij aan lange zwerftocht langs onder meer Salzburg en Maccabi Tel Aviv. Drie jaar geleden beëindigde hij zijn carrière bij opnieuw OFK Belgrado.

Volgens het Servische nieuwsmedium Kurir zou Mrdakovic zichzelf van het leven beroofd hebben met een pistool, in het appartement waar hij samen met zijn vriendin woonde. Zij zou aanwezig geweest zijn op het moment van de feiten en verwittigde meteen de politie.