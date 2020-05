2020 wordt voor altijd het corona-jaar. Ook de jaaroverzichten van de hitparades zullen daarvan blijven getuigen. Overal ter wereld staan op dit moment corona-liedjes in de top tien. Een overzicht.

Verenigde Staten: ‘Coronavirus’ van Imarkkeyz en Cardi B

Toen de New Yorkse realityster en rapster Cardi B op Instagram een video postte waarin ze opriep “Coronavirus, shit is getting real”, raakte dj ...