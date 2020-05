“Omgekeerde erehaag” loont: regering trekt omstreden koninklijk besluit weer in

De beelden van een honderdtal personeelsleden die aan een Brussels ziekenhuis hun rug naar premier Wilmès keren, zijn de wereld rond gegaan. Aanleiding van die actie waren twee koninklijke besluiten van de federale regering, die ze nu weer heeft ingetrokken. Het ene ging over de inzet van zorgkundigen om verpleegkundige taken te doen, het andere maakte het mogelijk medisch personeel op te vorderen.

Ezelsstamp

Vooral die opvordering leidde de voorbije weken aan Franstalige kant tot veel ophef. Die maatregel was bedoeld om Italiaanse toestanden in de ziekenhuizen te vermijden. Maar toen het KB eenmaal werd gepubliceerd, was de grootste piek al voorbij en bleken veel personeelsleden zich op vrijwillige basis extra te hebben ingezet. Die opvordering kwam over als een ezelsstamp, een zoveelste bewijs van gebrek aan waardering. De wettekst voorzag zelfs geldboetes en celstraffen voor wie weigerde.

Aan Vlaamse kant was het protest veel minder. In Vlaanderen is er een uitgebreidere personeelsreserve in geval van nood, en de opvordering zou pas ingaan als die reserve is uitgeput. Met andere woorden, in de praktijk zou het personeel daar niks van merken. De ziekenhuizen hebben de coronacrisis tot nog toe ook perfect aangekund zonder mensen te verplichten ergens te gaan werken.

Het Franstalige protest heeft nu dus geloond. Er was niet alleen de actie tegen Wilmès, de vakbonden dreigden ook met een staking als de regering dat KB niet zou intrekken. “Als dat zo gevoelig ligt, dan moeten we daar rekening mee houden”, zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) in een radio-interview. De zogenaamde superkern, waarin Wilmès elke week met de partijvoorzitters vergadert, heeft de twee KB’s zaterdag definitief ingetrokken.