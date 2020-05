Tweede testronde bij Premier League-clubs brengt twee besmettingen aan het licht

Foto: Action Images via Reuters

Een tweede testronde bij de Premier League-clubs heeft twee nieuwe besmettingen, bij twee verschillende clubs, aan het licht gebracht. Dat deelde de Premier League zaterdagavond mee.

LEES OOK. Adrian Mariappa is de besmette speler van Watford: “Het was beangstigend”

De afgelopen drie dagen werden bij de twintig Engelse eersteklassers 996 tests uitgevoerd. In de eerste testronde, waarbij op 17 en 18 mei zes besmettingen werden vastgesteld, werden er 748 spelers en stafleden getest. Toen kreeg elke club veertig tests tot zijn beschikking, nu waren er dat vijftig. De besmette spelers of stafleden gaan een week in quarantaine.