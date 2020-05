New York Times maakt indrukwekkende voorpagina om coronaslachtoffers te herdenken

De New York Times heeft zijn voorpagina zondag opgedragen aan de Amerikaanse slachtoffers van de coronapandemie. De krant heeft in zes kolommen over de volledige pagina de namen van honderden overledenen afgedrukt.

In de krant staan in totaal duizend namen. “De 1.000 mensen hier vormen slechts 1 procent van de slachtoffers. Geen van hen was enkel een statistiek”, aldus de krant. De kop die zich van links naar rechts over de volledige pagina uitstrekt luidt: “Bijna 100.000 doden in de VS, een onmetelijk verlies”.

Uit cijfers van de Johns Hopkins universiteit van zaterdagavond blijkt dat in de VS al 1,6 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld werden en dat zowat 97.000 mensen overleden aan de gevolgen van de longziekte.