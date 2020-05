Gratie voor duizenden gevangenen in Egypte, onder wie moordenaar van popster Suzanne Tamim

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi heeft zaterdag duizenden gevangenen gratie verleend naar aanleiding van het einde van de ramadan. Onder hen ook een voormalig agent die opgesloten was voor de moord op de Libanese popdiva Suzanne Tamim in 2008, zo melden Egyptische media.

De voormalige politieagent, Mohsen al-Sukkari, was in 2010 in beroep veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord met messteken twee jaar eerder in Dubai op de 30-jarige beroemde zangeres en actrice.

Gezondheidsredenen

Uit het proces was gebleken dat hij handelde op vraag van de geliefde van zijn slachtoffer, de Egyptische vastgoedmagnaat Hisham Talaat Moustafa, die hem voor de moord twee miljoen dollar betaalde.

Moustafa, een naaste van Gamal Moebarak, de zoon van de in 2011 gevallen president Hosni Moebarak, was tot 15 jaar cel veroordeeld, maar kreeg in 2017 gratie omwille van gezondheidsredenen.

Tijdens een proces in eerste aanleg in 2009 waren beide mannen nog tot de dood veroordeeld, maar hun straffen werden in beroep gereduceerd.

De zaak, een mix van misdaad, macht, showbusiness en seks, deed veel stof opwaaien in Libanon en Egypte, een land waar machtige zakenmannen zelden voor de rechtbank moeten verschijnen.

De Egyptische president verleende zaterdag aan in totaal 3.157 gedetineerden gratie.