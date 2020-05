Honderden manifestanten komen samen in Hongkong

Honderden betogers zijn zondagnamiddag afgezakt naar het centrum van Hongkong om er te protesteren tegen de plannen van Peking om een veiligheidswet in te voeren voor de stadstaat.

China wil in de toekomst eigen veiligheidsdiensten “wanneer dat nodig is” vestigen in Hongkong, en die daar ook kunnen inzetten. Dat maakt deel uit van een besluit over veiligheidswetten voor de stadstaat, waarover het Nationale Volkscongres zal beslissen. Vrijdag ging de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement van start. Eerder raakte al bekend dat ook gesproken zal worden over een verbod op separatistische en subversieve activiteit in Hongkong, alsook op buitenlandse inmenging en terrorisme.

De betogers scanderen slogans van de pro-democratische beweging terwijl de oproerpolitie hen waarschuwt dat de samenkomst in Causeway Bay, een van de handelswijken van Hongkong, illegaal is.