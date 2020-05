Ajax blikt terug op winst Champions League met tv-uitzending en herinneringsboek

Het is zondag precies 25 jaar geleden dat Ajax als laatste Nederlandse club de Champions League won. De ploeg van de toenmalige trainer Louis van Gaal versloeg AC Milan op 24 mei 1995 in het Ernst Happel-stadion van Wenen met 1-0, dankzij een trefzeker puntertje kort voor tijd van invaller Patrick Kluivert.

Tv-zender Ziggo Sport besteedt tussen 18.00 uur en 22.55 uur uitgebreid aandacht aan het memorabele Europese avontuur van de Amsterdamse club uit het seizoen 1994-1995. De return van de halve finale tegen Bayern München (5-2) en de eindstrijd tegen AC Milan worden opnieuw uitgezonden. Met de toenmalige aanvoerder Danny Blind blikt Ziggo Sport terug op de overige Europese wedstrijden van dat seizoen tegen AC Milan, AEK Athene, Casino Salzburg en Hajduk Split.

Foto: Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Ajax heeft zelf een herinneringsboek uitgebracht, genaamd ‘1995 We are the champions - Ajax 25 jaar later’. De hoofdrolspelers van toen blikken daarin terug op het succesjaar.

De ploeg uit Amsterdam bereikte een jaar later, in 1996, opnieuw de finale van de Champions League. Juventus was daarin echter via strafschoppen te sterk.