Olympique Lyon roept na Liga-herstart weer op om “te vluchtige” Franse beslissing te herbekijken

Olympique Lyon reageert tevreden op de hervatting van de Spaanse Liga. De Franse club laat in een mededeling weten te hopen dat “het Spaanse voorbeeld, na het Duitse, ervoor zal zorgen dat men de te vluchtige beslissing uit Frankrijk zal herbekijken”.

De Spaanse premier Pedro Sanchez maakte zaterdag bekend dat de Liga, die wegens de coronacrisis sinds midden maart stilligt, vanaf de week van 8 juni kan hervatten. Spanje zou zo na Duitsland de tweede topcompetitie worden waar de bal weer rolt. In Frankrijk is de situatie heel anders. Daar hakten de autoriteiten de knoop door om het seizoen 2019-20 in de Ligue 1 stop te zetten, met Paris Saint-Germain als kampioen.

Maar Lyon is het niet eens met de gang van zaken en richt zich in een mededeling tot president Emmanuel Macron. “Dankzij de efficiëntie van zijn burgers heeft Frankrijk de pandemie teruggedrongen om een gecontroleerde hervatting van de trainingen mogelijk te maken. We hopen hetzelfde voor de competitie, zoals het geval is in bijna alle andere Europese landen.”

Jean-Michel Aulas, voorzitter van Lyon, verklaarde eerder al dat hij vindt dat de Franse regering te snel een beslissing genomen heeft. Volgens hem zou een competitie die tot september liep mogelijk geweest zijn. De stopzetting kost de clubs nu echter 700 miljoen euro, voerde hij aan. “Het besluit om de competitie te stoppen kan het Franse voetbal in een catastrofale situatie brengen”, klonk het toen.

Lyon, het team van Jason Denayer, viel bij het staken van de competitie voor het eerst in meer dan twee decennia buiten de Europese plaatsen.