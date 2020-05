Wielertoerist valt van (afgesloten) brugje in gracht en moet gered worden

Wervik - Een wielertoerist moest zondagochtend door de brandweer uit zijn hachelijke positie bevrijd worden in de Nijverheidslaan in Wervik.

Even na 9 uur passeerde de fietser het brugje over de Reutelbeek. Die is nochtans afgesloten met nadarhekkens omdat er gewerkt wordt aan het brugje. Er zijn immers geen afsluitingen meer en de passage is daardoor niet veilig genoeg.

Maar de nadarhekkens bleken gedeeltelijk opengezet te zijn. De wielrenner probeerde dus toch het brugje over te steken. Maar hij misrekende zich en viel in de gracht.

Die is diep, vrij dicht begroeid en nog steeds gevuld met wat water. De man raakte dus niet op eigen kracht naar boven. De hulpdiensten werden gebeld waarna de brandweer de man op het droge bracht. Hij werd daarna voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.