Herentals -

De firma Spronken Orthopedie uit Genk heeft Herentalsenaar Frans ‘Sooike’ Helsen (87) een gloednieuwe rolstoel geschonken. “Vader is blij met het geschenk, maar we behouden toch een wrang gevoel na wat er in de kringloopwinkel is gebeurd”, klinkt het bij de familie Helsen.