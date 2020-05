“Dalende trend aantal besmettingen lijkt voorlopig gestopt”

De coronacijfers maken op zondag melding van 282 besmettingen. De dalende trend van het aantal besmettingen lijkt voorlopig gestopt en steeg zelfs opnieuw met 4 procent. Dat blijkt uit de cijfers van het Crisiscentrum.

De afgelopen 24 uur werden 282 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling van 17 in vergelijking met de cijfers van gisteren. Maar als we er de data van de afgelopen drie dagen bijnemen dan lijkt de daling van het aantal besmettingen te stagneren. Sterker nog, er wordt gesproken van een stijging van vier procent.

48 patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het totaal aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen op 1.324, een daling van 64 patiënten. Op intensieve zorgen liggen nog 256 patiënten, dat is een verdere daling met 3 patiënten in de voorbije 24 uur. 117 patiënten mochten het ziekenhuis dan weer verlaten. Helaas zijn er ook 43 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus. Dat brengt het aantal sterfgevallen op 9.280.

Van de in totaal 9 280 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,5 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (25 procent) als vermoede (75 procent) gevallen.