Problemen met drinkwater Overijse opgelost, maar niet-essentieel verbruik voorlopig verboden

Overijse - Er komt in Overijse weer overal water uit de kraan. Maar inwoners moeten voorlopig wel zuinig zijn.

De problemen met de bevoorrading ontstonden donderdagavond door een verdubbeling van het waterverbruik, de aanhoudende droogte en werken aan de infrastructuur bij De Watergroep. Verschillende wijken in de Vlaams-Brabantse gemeente Overijse kwamen zonder water te zitten. In sommige straten kwam er helemaal niets meer uit de kraan, in andere bleef de druk erg laag.

Het probleem raakte zaterdag grotendeels opgelost, terwijl eerst nog gevreesd werd dat er ook zondag nog een tekort zou zijn. “Zo waren we zaterdagochtend voorbereid op blijvende moeilijkheden in de namiddag, maar dat valt mee. We hebben de watertoren in het gehucht Jezus-Eik beter kunnen vullen dan vrijdag”, kondigde Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep zaterdag al aan. “Zondag moeten alle problemen van de baan zijn en zou niemand nog zonder water mogen vallen. Het is belangrijk dat we ’s morgens met een volle toren kunnen starten.”

In een gesprek met VRT NWS zegt De Schepper zondag dat dat bijvullen inderdaad gelukt is. “Bij een gewoon verbruik moet er genoeg druk zijn”, zegt ze. In de gemeente is niet-essentieel verbruik voorlopig verboden. Zo mogen zwembaden niet worden gevuld, en is er een sproeiverbod.

Inwoners die zonder water zitten, konden zaterdagvoormiddag tussen 8.30 en 12 uur terecht aan een geïmproviseerde drive-in langs de brandweerkazerne aan Schavei. Daar had De Watergroep nooddrinkwater geleverd met twee vrachtwagens.