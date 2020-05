Wemmel -

De eerste zondagsmarkt in Wemmel was een succes. Veel Wemmelaars keken uit naar de heropstart. Ook marktkraamster Iris Kets (50), die van aan de kust heen en terug in totaal 240 km rijdt, komt heel graag terug naar Wemmel. “Het is mijn enige markt in het binnenland, maar ze is gezellig en ik verkoop hier heel graag”, zegt de Middelkerkse marktkraamster.