Rodney Alcala, de seriemoordenaar die maar blijft ontsnappen aan de dood en zich in een datingshow omschreef als ‘charmante fotograaf’

“Ik word de banaan genoemd. Ik zie er heel goed uit. Pel me.” Het is slechts een van de openingszinnen, die Rodney Alcala gebruikte om zijn slachtoffers te behagen. En om ze nadien brutaal te verkrachten en van het leven te beroven. De man, die bekendstaat als ‘The Dating Game Killer’, was in de jaren zeventig en tachtig actief als seriemoordenaar. Jarenlang kon hij ongestoord zijn gang gaan, tot hij de 12-jarige Robin Samsoe tegenkwam.