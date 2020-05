Felice Mazzu wordt voor minstens één seizoen de nieuwe trainer van Union: “It’s Mazzu Time”

Felice Mazzu heeft weer werk. De ex-trainer van Charleroi en Genk gaat aan de slag bij Union. Mazzu tekent voor één seizoen bij de Brusselse 1B-club, maar blijft automatisch in dienst als hij promotie naar 1A kan afdwingen.

Union kondigde de komst van Mazzu aan met een video op Twitter:

Sinds Mazzu in november werd ontslagen bij RC Genk – ook na interne tegenwerkingen – wilde hij niet per se meer naar de allergrootste club. Hij wilde het interessantste project. Standard coachen was mooi, maar Union in 1B charmeerde hem evenzeer en zelfs meer.

De Brusselse club was al enige tijd geïnteresseerd in de Italo-Belg. Sinds uitlekte dat Standard in Mazzu de ideale opvolger zag van Michel Preud’homme schakelde de 1B-club nog een versnelling hoger. Vorige week werd een officieel voorstel naar Mazzu’s entourage gestuurd en tussendoor nam Union afscheid van huidig coach Thomas Christiansen.

In het Dudenpark moet Felice Mazzu een team samenstellen die een goeie mix is tussen jeugd en ervaring waarmee de club naar 1A kan promoveren. Twee jaar na zijn overname vindt de steenrijke Engelse eigenaar Tony Bloom – die ook Brighton & Hove bezit – het immers tijd om te oogsten. Daarom heeft Union een trainer nodig die het klappen van de zweep kent.

Foto: BELGA

Niet terug naar school

Op zijn beurt hoopt Mazzu bij Union allicht de werkvreugde terug te vinden van het begin van zijn carrière toen hij, ook al in het Brusselse, naam maakte bij White Star Woluwe en daarna jarenlang succes kende bij Charleroi. Zijn verleden als succestrainer bij de Karolo’s, speelde op de achtergrond trouwens mee om niet te opteren voor Standard. Dat blijft moeilijk liggen bij sommige Luikse fans. Het feit dat Standard met een beperkter budget topdrie-ambities moet realiseren, schrikte ook wat af.

Nu Mazzu opnieuw aan de slag kan, zorgt voor opluchting. Mocht hij geen nieuwe trainersjob gevonden hebben, moest hij op 1 september zijn oude functie als LO-leerkracht opnieuw opnemen.