FIFA-baas Infantino opnieuw onder vuur, deze keer voor “puur verzinsel” met een stevig prijskaartje

Het zijn niet de meest aangename weken voor Gianni Infantino. De voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA wordt er door de Duitse krant Suddeutsche Zeitung van beschuldigd gelogen te hebben over zijn agenda om een peperdure privévlucht te regelen.

Volgens de krant was Infantino in april 2017 in Suriname toen bleek dat zijn terugvlucht naar Zwitserland (met KLM) een dag vertraging opliep. Daarop contacteerde een van de assistenten van de voorzitter Tomaz Vesel, de baas van het auditcomité van de FIFA. De boodschap: Infantino had geen andere keuze dan een (dure) privévlucht te pakken om op tijd in Nyon te zijn voor een ontmoeting met zijn tegenhanger bij de UEFA, Aleksander Ceferin.

De Suddeutsche Zeitung beweert dat de kosten van die vlucht een prijskaartje met “zes cijfers” bedroeg, waardoor Vesel om bijkomende informatie vroeg. Logisch: Infantino had bij zijn aanstelling namelijk gezegd komaf te willen maken met de vele dure vluchten van FIFA-bobo’s. Vesel wilde de agenda van Infantino kennen en kreeg te horen dat die op 12 april om 14u00 een afspraak had met Ceferin in Nyon, vooraleer hij in Genève nog een vergadering moest bijwonen.

Maar de krant beweert dat de assistent van Infantino loog tegen Vesel. “Die afspraak was een puur verzinsel”, klinkt het. Op 12 april 2017 bleek Ceferin namelijk in Armenië te zijn… Het is voorlopig afwachten op een reactie van Infantino en/of de FIFA. Eind april bracht de Zwitserse krant Tribune de Infantino ook al in diskrediet. Infantino zou de Zwitserse procureur-generaal gevraagd hebben een onderzoek naar zijn persoon in te trekken.