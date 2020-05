Marc Van Ranst: “Nieuwe broeihaard coronavirus in Sint-Truiden”

Sint-Truiden - “We zien de voorbije dagen dat Sint-Truiden opnieuw een broeihaard is van het coronavirus”. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst in het VRT-journaal.

Door het contactonderzoek en het toenemend aantal testen is het volgens Van Ranst mogelijk om nieuwe broeihaarden van het coronavirus nauwkeuriger in kaart te brengen. “Vaak zie je dan dat er niet één haard is, maar een aantal. Sinds twee dagen merken we bijvoorbeeld in Sint-Truiden dat er opnieuw meer besmettingen opduiken. Dat moet nog nauwkeuriger onderzocht worden. Voorlopig resulteert dat nog niet in meer ziekenhuisopnames. We detecteren nu ook, meer dan vroeger, de lichtere gevallen en dat is goed wanneer je grip wil krijgen op deze epidemie.

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat er tot nu toe 701 besmettingen vastgesteld zijn in Sint-Truiden. Volgens de lokale website ‘De Truineer’ zijn dat er 39 meer dan op 21 mei.

