Minister De Crem heeft begrip voor vraag om duidelijkheid van horeca: “Beslissing zo snel mogelijk nemen”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft begrip voor de vraag van Horeca Vlaanderen om sneller dan 3 juni duidelijkheid te krijgen over een eventuele heropening op 8 juni. “Er is inderdaad weinig tijd tussen om de nodige voorbereiden te treffen”, aldus De Crem. Hij hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven.

Een heropening van horecazaken - met de nodige veiligheidsmaatregelen - maakt deel uit van fase 3 van de exitstrategie van de overheid, die voorlopig gepland staat om in te gaan op maandag 8 juni. Of die effectief kan ingaan, wordt beslist op de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni, de woensdag ervoor.

Horeca Vlaanderen vindt die tijd tussen de beslissing en de effectieve heropening, tussen woensdag en maandag dus, te kort. Ze vraagt sneller duidelijkheid om zich te kunnen voorbereiden, aankopen te doen en de nodige maatregelen te nemen. Minister De Crem heeft daar begrip voor. “Het is een legitieme vraag dat die beslissing vroeger genomen worden. Tussen woensdag en maandag is effectief weinig tijd om al die zaken voor te bereiden.”

Volgens De Crem zou in de loop van komende week al een goed moment zijn om dat aan te kondigen. “Maar het is de Veiligheidsraad die al dan niet groen licht zal geven.”

Dat groen licht is onder meer afhankelijk van het reproductiegetal, dat aantoont aan hoeveel andere mensen een besmet iemand het virus gemiddeld doorgeeft. “Dat is de laatste dagen toegenomen, maar dat is niet abnormaal in een fase van versoepeling”, zegt De Crem.