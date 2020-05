Eerste levering van 1,5 miljoen mondmaskers van omstreden leverancier zondag verwacht

Een eerste levering maskers door de Luxemburgse vennootschap Avrox wordt zondag in Brussel verwacht. Avrox is één van de twee bedrijven die door Defensie werd weerhouden voor de levering van mondmaskers. In het geval van Avrox zijn dat er 15 miljoen, waarvan er 1,5 miljoen zondag zouden aankomen. De verdeling is nog niet voor meteen.

De maskers worden opgeslagen in Peutie. Bedoeling is dat alle maskers tegelijkertijd worden verdeeld, legde minister van Defensie Philippe Goffin (MR) zondag uit op de Franstalige zender RTL-TVi. “We praten met de apotheken over de verdeling. Als alles goed gaat, kunnen we mikken op een gelijktijdige verdeling vanaf 9 juni.”

De minister merkt daarbij op dat een eerste levering vertraging heeft opgelopen. Daar staat contractueel een schadevergoeding tegenover, waardoor de kostprijs voor de overheid daalt.

Veel vragen

In de media rezen de afgelopen tijd vragen bij de jonge Jordaanse zakenman Hamzeh Talhouni, een van de bestuurders van Avrox. Minister Goffin benadrukt dat de aanbesteding is gebeurd volgens de regels van de kunst. “Ik ben de advocaat noch de procureur van Avrox. Ik praat over de aanbesteding van Defensie. Wij passen de regels van de openbare aanbestedingen toe, die onder meer voorschrijven dat het bedrijf of de bestuurders geen strafblad mogen hebben.”

Volgens Het laatste nieuws is Talhouni aandeelhouder van de Jordaane bank Cairo Amman, die er door Israël van wordt beschuldigd terrorisme te financieren door de rekeningen te beheren van Palestijnse ex-gevangenen die zijn veroordeeld voor aanslagen.

“Ik heb navraag gedaan om er meer over te weten te komen”, reageerde de minister. Hij roept evenwel op voorzichtigheid aan de dag te leggen met soms partiële informatie die de ronde doet. “Deze bank is bijvoorbeeld gerespecteerd in Jordanië”, aldus Goffin. Ze maakt bijvoorbeeld deel uit van het Paypal-netwerk.