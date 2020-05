Aantal besmettingen daalt niet meer: “Ik maak me daar nog geen zorgen over, maar we houden het in de gaten”

De dalende trend van het aantal besmettingen met het coronavirus lijkt gestopt. Tegenover het zevendaagse gemiddelde van Sciensano werd er de voorbije drie dagen een stijging van 4 procent per dag vastgesteld. “Zorgen maak ik me daar niet om”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar ze zouden wel eens mogen dalen.”

Het aantal nieuwe bevestigde coronagevallen schommelt al een tijdje tussen 250 en 300 per dag, en de jongste drie dagen doet er zich weer een lichte stijging voor van 4 procent per dag. “We weten niet zeker hoe we die kunnen verklaren”, zegt Van Gucht.

Hij ziet twee mogelijkheden. “Ten eerste is er de nieuwe teststrategie. Als jij corona denkt te hebben, word je opgebeld en moet je doorgeven wie je gezien hebt. Op die manier komen mogelijk besmettingen aan het licht die anders niet opgespoord zouden worden omdat ze niet ernstig ziek zijn. Dankzij contact tracing worden mensen bereikt die dat anders niet zouden zijn. Een andere mogelijke verklaring is de versoepeling van de maatregelen.” Daardoor mogen mensen onder meer weer naar de winkel en op bezoek bij de vier mensen in hun bubbel.

Niet bezorgd

Bezorgd moeten we niet zijn over die lichte stijging in de cijfers, zegt Van Gucht. “Ik maak me er nog geen zorgen over. Maar ze zouden wel eens mogen dalen. We moeten ze zeker in het oog houden, dat ze niet plots exponentieel stijgen.”

Dezelfde boodschap gaf viroloog Marc Van Ranst zaterdag al over de cijfers, toen na twee dagen van meer besmettingen. “Dat getal schommelt al een tijdje tussen de 200 en 300 nieuwe gevallen per dag en daar word ik niet vrolijk van”, zei hij toen. “Die besmettingen kunnen het logische gevolg zijn van de eerdere versoepeling van de maatregelen. Versoepelingen zorgen voor meer interpersoonlijke contacten die voor virustransmissie zorgen en voor meer zieken en meer ziekenhuisopnames.”

Hospitalisaties

Van Gucht wijst er ook op dat het aantal ziekenhuisopnames wel blijft dalen. “Daaruit maak ik op dat de huidige besmettingen minder ernstig zijn. Vergelijk het met een ijsberg: de top is eraf en de ergste infecties zijn weg. De rest van de ijsberg en de besmettingen moeten er nog uit.”

Maandag geeft het Crisiscentrum een nieuwe update van de cijfers op een persconferentie om 11 uur.