Dag op dag 25 jaar geleden loodste de 18-jarige Patrick Kluivert Ajax naar Champions League-winst: “Ik krijg nu weer kippenvel”

Honderden keren zou Patrick Kluivert (43) daarna nog scoren, belangrijke doelpunten ook voor onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en Oranje. Maar het gevoel dat de Ajax-tiener op 24 mei 1995 – seconden na zijn winnende treffer in de finale van de Champions League tegen AC Milan (1-0) – had, zou hij nooit meer ervaren. 25 jaar na dato kijkt Kluivert terug op de onvergetelijke avond in Wenen, op de laatste Champions League-winst van een Nederlandse club.