Nu ook tweede Champions League-wedstrijd aangeduid als brandhaard voor coronavirus: “De beslissing was crimineel”

De wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen Atalanta en Valencia werd al langer aanzien als een brandhaard voor het coronavirus. Nu blijkt dat ook die tussen Liverpool en Atlético Madrid er eentje was.

Volgens Fabiano Di Marco, hoofd van de dienst longziekten in het ziekenhuis Papa Giovanni XXIII in Bergamo, zorgde de clash tussen Atalanta en Valencia in februari dat de regio zo zwaar getroffen werd door het nieuwe coronavirus. “Ik hoorde al veel theorieën, maar hier is de mijne: 40.000 Bergamo-inwoners in San Siro voor Atalanta-Valencia. Met de bus, de auto en de trein. Dat was een biologische bom, helaas”, vertelde hij aan Corriere della Sera.

De voorbije weken werden er echter ook steeds meer vragen gesteld bij de wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid. Er kwamen namelijk steeds meer aanwijzingen dat bij dat duel (2-3 na verlengingen, waardoor Liverpool was uitgeschakeld) relatief veel bezoekers op het stampvolle Anfield besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Onder de 52.000 toeschouwers waren er toen namelijk circa 3.000 Spaanse fans aanwezig. Op dat moment waren er in Spanje al beperkende maatregelen van kracht. Zo waren bijeenkomsten met veel mensen toen al verboden. Madrid bleek later één van de brandhaarden van het longvirus te zijn.

“Als mensen besmet zijn geraakt als direct gevolg van een sportwedstrijd, waarvan we denken dat hij niet had mogen doorgaan, zou dat schandalig zijn”, zei burgemeester Steve Rotheram bij de BBC. De Britse overheid zag destijds nog geen reden om het Champions League-duel te verbieden. Pas tien dagen later werden ook in Engeland samenkomsten van grote groepen aan banden gelegd.

41 doden

Maar nu blijken de vermoedens van Rotheram te kloppen. Uit een onderzoek van het NHS (de Britse National Health Service) blijkt dat de wedstrijd op Anfield tot 41 coronadoden heeft geleid. Die zouden 25 tot 35 dagen na de partij op 11 maart zijn gevallen.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp zou volgens Everton-trainer Carlo Ancelotti destijds al zware kritiek hebben gehad op het laten doorgaan van de wedstrijd. “Ik sprak hem een paar dagen later”, aldus de Italiaan. “Hij zei me dat hij die beslissing crimineel vond en ik vind dat hij gelijk had.”

Ook de burgemeester van Madrid vond dat de Europese clash niet had mogen plaatsvinden. “Het was gewoon onlogisch om 3.000 Atlético-fans op dat moment naar Engeland te laten reizen”, aldus José Luis Martinez-Almedia. “Het was een fout. Als je er nu op terugkijkt, denk ik dat we destijds veel voorzichtiger moesten zijn.”