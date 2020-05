Benito Raman en Schalke 04 krijgen opnieuw opdoffer te verwerken, Augsburg wint makkelijk

Schalke 04 heeft zondag op de 27e speeldag van de Duitse Bundesliga de punten niet thuis kunnen houden tegen Augsburg. Het duel achter gesloten deuren eindigde in Gelsenkirchen op 0-3. De zware thuisnederlaag komt er een week na de 4-0-rammeling tegen Dortmund.

Löwen (6.) zorgde voor een vlugge voorsprong van Augsburg. Toen Sarenren-Bazee (76.) bij het ingaan van het slotkwartier de 0-2 nette, stond Schalke met de rug tegen de muur. Benito Raman viel nog in bij de thuisploeg, maar ook de Belg kon het tij niet keren. Cordova (90.+1) zette in de extra tijd de zware 0-3 op het bord.

Schalke staat op de achtste plaats met 37 punten, evenveel als de nummer zeven Freiburg. Augsburg (30 punten) volgt enkele plaatsen lager.

Later zondag staan nog twee wedstrijden in de Bundesliga op het programma. Mainz kijkt RB Leipzig (15u30) in de ogen en Keulen treft Fortuna Düsseldorf (18u).

De Bundesliga lag sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kon vorig weekend als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.

