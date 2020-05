Meer dan honderd bomen beschadigd met kettingzaag in domein De Liereman

Oud-Turnhout -

In het domein De Liereman in Oud-Turnhout, een van de oudste natuurgebieden van ons land, hebben vandalen minstens 113 eikenbomen en 4 beukenbomen beschadigd. Dat meldt de lokale politie van de regio Turnhout, die een onderzoek is gestart en een oproep tot getuigen doet. De feiten vonden allicht plaats in de nacht van zaterdag op zondag, in de buurt van het bezoekerscentrum van het domein.