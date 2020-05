Politie, helikopter, reddingsboten ingezet voor grote zoekactie naar kitesurfer voor strand De Panne, maar enkel zeeboei gevonden

De Panne - Voor de kust van De Panne is zondagmiddag een grote zoekactie op zee opgezet nadat er een melding kwam van een kitesurfer in de problemen. Iemand meende vanop de zeedijk een kitesurfer in nood gezien te hebben. Volgens de melder was de surfer reeds meer dan 500 meter afgedreven. Maar de zoekactie bleek vals alarm.

Onmiddellijk werd een grote zoekactie opgestart. De brandweerposten van De Panne en Veurne kwamen ter plaatse naar het Pierre Bortierplein, waar de kitesurfer gezien zou zijn. Ook een ziekenwagen en een MUG vanuit het ziekenhuis van Veurne kwamen ter plaatse, net als de politie.

De NH90-reddingshelikopter vertrok vanop de luchtmachtbasis in Koksijde en speurde de waterlijn af. Tot slot kwamen ook reddingsboten, zoals de Brandaris van Ship Support in Nieuwpoort, meezoeken.

Foto: jhm

In het water ter hoogte van het Pierre Bortierplein waren weinig badgasten, maar er waren wel verschillende kitesurfers actief. Die werden allen gevraagd om uit het water te komen om overzicht te hebben over de situatie. Maar dan nog was er niets te zien op het water. Er kwamen ook geen andere meldingen binnen.

Vergissing

Er werd verder gezocht en even later bleek dat de mogelijke melding aan het nabijgelegen strand van Sint-Idesbald zou zijn. Op de plaats die de melder had aangeduid bleek ook geen surfer te zijn. Daar werd wel een zeeboei gevonden, ruim een kilometer diep in zee. Wellicht gaat het dus om een vergissing.

De zoekactie werd even na 15 uur, na een uur zoeken, afgeblazen.