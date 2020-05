Rousseau en Magnette werken aan verslag na eerste gespreksronde over nieuwe federale regering

Conner Rousseau en Paul Magnette, de voorzitters van de socialistische partijen, werken aan een verslag van de gesprekken die ze de afgelopen tijd hebben gehad met hun collega-voorzitters met het oog op de vorming van een nieuwe federale regering. Nadien volgt een tweede gespreksronde. Het duo heeft zichzelf daarvoor geen al te strakke timing opgelegd.

De voorzitters van PS en SP.A, samen de grootste familie in de Kamer, voeren sinds enige tijd gesprekken met de andere ‘volmachtenpartijen’ over de vorming van een nieuwe regering. De periode van de bijzondere machten loopt eind juni af. Die kan nog eens met drie maanden worden verlengd, maar veel animo bestaat daar niet voor.

Of ze al rond de tafel zaten met de nieuwe Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is niet meteen duidelijk. Over hun bevindingen schrijven Rousseau en Magnette een verslag, of eerder een neerslag van de gesprekken. Dat zal geen bijzonder lang verslag zijn. De tekst zal eerder inzoomen over de eventuele verschuivingen ten opzichte van de gesprekken voor de coronacrisis.

Nadien volgt een nieuwe gespreksronde, met als doel het verslag aan te scherpen. De tekst kan nadien worden doorgegeven aan diegene die aan zet komt om een regering in het zadel te helpen. Het wordt uitdrukkelijk geen mini-regeerakkoord of bijvoorbeeld een tekst vergelijkbaar met de nota-Magnette, maar een verslag met punten waarop verder kan worden gewerkt, zo wordt in socialistische kringen verduidelijkt.