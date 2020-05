Na twee horrormaanden met minstens vijfhonderd vermoedelijke Covid-overlijdens onder hun bewoners meten de Limburgse woonzorgcentra de schade op, zoals het zwaar getroffen Cecilia in Alken. “Mensen zijn gestorven door Covid, maar ook door eenzaamheid.”

Onze thermometer piept 36,8 graden. We mogen binnen in woonzorgcentrum Cecilia in Alken. Onder strikte veiligheidsmaatregelen laten de woonzorgcentra sinds deze week opnieuw mondjesmaat bezoekers toe ...