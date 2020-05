Het maakt niet uit of je aan het begin, het einde of op de piek van een epidemie besmet wordt: je wordt altijd even ziek

Viroloog Marc Van Ranst heeft bij VRT Nieuws een “enorm misverstand”, zoals hij het zelf noemt, uit de wereld geholpen. “Wanneer u aan het einde van de pandemie ziek wordt, wordt u even ziek als op de piek ervan.”

“Het is een enorm misverstand, dat we ook bij de griep elk jaar horen terugkomen”, zei Van Ranst. “Mensen denken dat ze erger ziek zijn wanneer ze ziek worden op de piek van de epidemie dan aan het begin of het einde ervan. Dat is totaal niet waar. Dat virus is net hetzelfde. Wanneer u aan het begin of op het einde ziek wordt, wordt u even ziek met een even grote kans op ziekenhuisopname, intensieve zorg of overlijden.