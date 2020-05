Roberto Martinez over zijn contractverlenging, de liefde voor België en preteaching: “Aardrijkskunde is te moeilijk voor mij”

Het was met veel trots dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de contractverlenging van Roberto Martinez aankondigde. De man die de Rode Duivels naar een derde plek op het WK 2018 loodste, blijft aan het roer tot na het WK in Qatar. De ambitie blijft torenhoog, maar in afwachting van het voetbal schaaft hij zijn kennis van aardrijkskunde en wiskunde bij. “Respect voor de leraars”, klinkt het in een interview met De Zondag.

Net als u en ik zat de bondscoach de voorbije weken in lockdown. In Wigan, waar hij zijn contractverlenging vierde met een barbecue. Martinez had de voorbije periode veel tijd voor zijn familie en dochters. “Samen ontbijten, samen spelen… Ik moest met Luella ook aan preteachen doen, maar ik moet toegeven dat dit mij totaal niet ligt”, zegt Martinez aan De Zondag. “Meer respect dan ooit voor alle leraars. Als men begint te praten over aardrijkskunde of wiskunde, wordt het te moeilijk voor mij.”

De bondscoach mag de lockdown dan wel over het Kanaal uitzitten, de liefde voor ons land is groot na vier jaar bij de Rode Duivels te coachen. “We waren vanaf de eerste dag verliefd op België. Ook onze dochter Luella is gek van jullie land. Ze vindt haar school leuk en heeft veel vriendjes. Als vrouw en kinderen niet gelukkig zijn, kan je ook niet goed werken. We leven in het hart van Europa.”

Foto: Photo News

Menselijke groep

Naast het veld is de Spanjaard gelukkig, en ook op het veld draait het goed. 34 zeges en amper 3 nederlagen in 43 wedstrijden sinds hij aan het roer staat van de Rode Duivels, het blijven straffe cijfers. Maar de kers op de taart ontbreekt nog. “Toen ik in 2016 tekende als bondscoach van België, had ik nooit gedacht dat ik zo lang zou blijven. Ik dacht: op een groot tornooi een succes neerzetten en we kunnen weer voort. Maar dat groeit. Alleen ontbrak de finish en dat deed mij finaal beslissen om bij te tekenen.”

Het doel voor volgende zomer is dus duidelijk: voor minder dan de Europese titel doen de Rode Duivels het niet. “Dat is de ambitie van de hele groep. We want to make history! We hebben daarvoor alle kwaliteiten, maar al even belangrijk is waar en hoe we nog kunnen verbeteren. Dit is ook een geweldige menselijke groep, ook dat is een van de redenen waarom ik zo graag wilde blijven. Het is puur plezier te zien hoe de ouderen omgaan met jongeren als Tielemans, Verschaeren, enzovoort.”

En dus legde Martinez andere aanbiedingen naast zich neer. Aanbiedingen die financieel misschien wel interessanter waren, al kreeg de Spanjaard nu een flinke loonsverhoging. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat met het financiële geen rekening werd gehouden. Maar meer dan geld staat ons gezinsgeluk voorop. Daar staat geen prijs op, dat kan je niet kopen.”

Martinez snakt zoals velen om zich opnieuw te kunnen smijten in zijn job. Zoals het er nu voor staat, komen de Rode Duivels in september in actie. Maar dat wil niet zeggen dat het al vakantie is ten huize Martinez. “Er is nu veel digitaal werk. Ik heb al veel matchen bekeken, en ik hoop nog een aantal Champions League-matchen te kunnen zien. Barcelona-Napoli, Manchester City-Real Madrid… En dan afwachten wat allemaal mogelijk zal zijn. De gezondheid van iedereen blijft toch de prioriteit, we volgen gedisciplineerd alle maatregelen en bekijken het van dag tot dag.”