Vet waarin we bakken, bepaalt onze concentratie

Straks nog een moeilijke denkoefening te doen maar je moet nu al eten? Dan bereid je je maaltijd beter in olijf- of zonnebloemolie dan in boter of palmolie.

De eerste is rijker aan onverzadigde vetten, in de tweede zitten meer verzadigde vetten. Hoe meer verzadigde vetten we innemen, hoe lager onze concentratie. Daar kwamen onderzoekers aan de universiteit van Ohio achter. Daar lieten ze een groep van 51 vrouwen dezelfde maaltijd tweemaal eten. De eerste keer was die klaargemaakt in verzadigde vetten, de tweede keer in onverzadigde. Telkens een maaltijd van 890 calorieën, dat is evenveel als een Dubbele Whopper van Burger King. De tweede keer haalden de vrouwen een veel hoger score op een continuous performance test, waarbij ze tien minuten tegen een hoog tempo woord- en beeldraadsels moesten oplossen. Onderzoekster Annelise Madison kan nog geen eenduidige verklaring geven. “Misschien vertragen verzadigde vetten de doorstroming van onze hersenen”, oppert ze.