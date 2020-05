Bijna 10.000 Belgen gerepatrieerd uit het buitenland, nog 3.000 te gaan

De Belgische overheid heeft al bijna 10.000 Belgen gerepatrieerd, die door de uitbraak van het coronavirus vastzaten in het buitenland. Nog 3.000 landgenoten wachten op een terugvlucht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Buitenlandse Zaken.

Sinds 18 maart legt ons land georganiseerde vluchten in om Belgen, die vastzitten in het buitenland door de coronacrisis, terug te halen. Tienduizend mensen werden al gerepatrieerd. “2.500 reizigers keerden dankzij het Europese solidariteitsmechanisme terug. Daarbij worden Europese partners als bijvoorbeeld KLM aangesproken om Belgen naar huis te vliegen”, zegt Arnaud Gaspart, woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Drieduizend Belgen wachten nog steeds op een vlucht. Maar ook zij zullen snel kunnen terugkeren. “De epidemie is in veel landen over zijn hoogtepunt heen, waardoor her en der weer commerciële vluchten opgestart worden. De achterblijvers zullen een plek op een vliegtuig kunnen krijgen. Is het niet via de overheid, dan wel via het gewone circuit. De vooruitzichten zijn in ieder geval positief.”

Vooral in Afrika, daarna Azië en tot slot in het Midden-Oosten zitten Belgen vast. Marokko, dat nog tot minstens 10 juni een strenge lockdown doorvoert, blijft een probleem. “We kregen vanuit dat land 3.400 aanvragen voor repatriëring, maar amper de helft voldoet aan de criteria die de Marokkaanse overheid oplegt. Belgen die bijvoorbeeld geen kinderen hebben en die geen gezondheidsproblemen hebben mogen niet vertrekken. Dat is niet leuk natuurlijk, zeker nu, met het Suikerfeest.”