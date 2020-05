Tuinieren en Ozark kijken: zo hebben Dennis Praet en Dylan Borlée zich voorbereid op De container cup

Greg Van Avermaet gaat als leider de slotweek van De container cup in. Slechts zes kandidaten kunnen hem nog van de eindzege houden. Voetballer Dennis Praet en sprinter Dylan Borlée zijn maandag de eerste twee die zullen proberen om Gouden Greg van de troon te stoten. Maar eerst nog even onze corona-vragen beantwoorden natuurlijk.

Dennis Praet

Voetballer Leicester City FC

Leeftijd: 26 jaar

Lengte: 1m80

Gewicht: 77kg

Hartslag in rust: 45

Palmares: drie landstitels met Anderlecht, Gouden Schoen 2014

Waar heb je de lockdown doorgebracht?

“Ik ben de hele periode in België gebleven bij mijn familie. Ik heb er van genoten om nog eens veel quality time met hen te kunnen doorbrengen. Ik kreeg wel een programma van de ploeg mee. Zo heb ik bijna elke dag gelopen om de conditie te onderhouden. Maar daarnaast heb ik ook samen met mijn zus en mijn papa in de tuin gewerkt. Nieuwe planten aanplanten, ik heb ontdekt dat ik dat wel plezant vind.”

Heb je op Netflix ook iets ontdekt dat je wel plezant vindt?

“Het derde seizoen van Ozark vond ik héél goed, dat is een echte aanrader.”

Heb je virtuele houseparty’s gehouden met je makkers?

“Nee, ik ben niet de man die van zo’n virtuele feestje houdt. Met mijn ploegmakkers van Leicester City hield ik wel contact via de WhatsApp-groep van de ploeg en naar mijn kameraden in België stuurde ik liever berichtjes dan met zijn allen in zo’n chatroom te gaan zitten.”

Voetballers blinken voorlopig niet uit in De container cup. Ga jij daar verandering in brengen?

“Ik ben wel extra gemotiveerd om te tonen dat ook voetballers bepaalde kwaliteiten hebben. Maar eigenlijk is die extra motivatie niet nodig, ik ben sowieso een enorm competitiebeest. Dat zit in mij en zal er nooit meer uitgaan. Enkel voor het schieten heb ik een beetje schrik. Ik heb dat nog nooit gedaan en het zal lastig zijn om na enkele zware disciplines mijn ademhaling te beheersen en mijn arm stil te houden.”

Dylan Borlée

400 meter loper

Leeftijd: 27 jaar

Lengte: 1m91

Gewicht: 79kg

Hartslag in rust: 50

Palmares: meervoudig Europees kampioen 4x400m

Heb je een zware mentale klap gehad toen de Spelen werden uitgesteld?

“Nee, ik ben iemand die altijd positief blijft. Ik bekijk het uitstel als een voordeel. Dit jaar zouden we met de 4x400 meter al sterk geweest zijn, maar volgend jaar gaan we nog sterker zijn. We worden elk jaar beter en nu hebben we nog een extra jaar gekregen om stappen te zetten.”

Wie is jouw grote sportheld?

“In het atletiek heb ik niet echt helden want dan geraak je enkel maar geïntimideerd wanneer je ze tegenkomt. Maar ik heb altijd veel bewondering gehad voor basketballer Kobe Bryant. Toen hij begin dit jaar stierf was ik erg geëmotioneerd. Ik volg de NBA al van toen ik een klein kind was en Kobe Bryant is altijd mijn favoriete speler geweest. Ik heb wel enkele NBA-matchen live in het stadion gezien, maar helaas nooit eentje met Kobe op het parket.”

Jouw broer Jonathan haalde zijn handen helemaal open tijdens zijn deelname aan De container cup vorige week. Heb je schrik dat dit jou ook overkomt?

“Ik heb het gezien. Dat wil ik echt niet meemaken. Ik zal mijn handen beter beschermen. Maar ik heb geen schrik. Zoals iedere atleet die deelneemt wil ik alle records breken. De adrenaline zal het al snel van mij overnemen.”

Bekijk de aflevering met Dennis Praet en Dylan Borlée vanavond om 20u op Vier en Play Sports.

Tussenstand bij de topsporters

1. Greg Van Avermaet: 09:20:30

2. Oliver Naesen: 09:48:40

3 Tim Brys: 09:48:43

4. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

5. Victor Campenaerts: 10:05:43

6. Thibau Nys: 10: 11:21

7. Toon Aerts: 10:13:44

8. Simon Mignolet: 10:16:11

9. Jonathan Borlée: 10:30:32

10. Bart Swings: 10:32:03

11. Thomas Briels: 10:54:48

12. Thomas De Gendt: 10:58:88

13. Yves Lampaert: 11:01:49

14. Remco Evenepoel: 11:08:04

15. Kevin Borlée: 11:17:65

16. Arthur Van Doren: 11:20:92

17. Hanne Claes: 12:06:19

18. Jolien D’Hoore: 12:28:82

19. Pieter Timmers: 12:34:68

20. Hans Vanaken: 12:37:45

21. Fanny Lecluyse: 13:42:81

22. Kirsten Flipkens: 13:57:77

23. Kim Mestdagh: 14:27:49

24. Jaouad Achab: 15:07:17

25. Tessa Wullaert: 15:17:57

26. Nina Sterckx: 16:43:55