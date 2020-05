RC Genk brengt tweede bod uit op Cyriel Dessers

RC Genk wil zich voor volgend seizoen versterken met een extra aanvaller en richt zijn pijlen op Cyriel Dessers (Heracles), de Nigeriaanse Belg die zich in Nederland kroonde tot topschutter met 15 goals in 26 matchen.

Al tijdens de wintermercato was er heel wat belangstelling voor de trefzekere spits. Ook RC Genk informeerde – in zijn zoektocht naar een opvolger van Ally Samatta – toen naar Cyriel Dessers (25), maar het werd – net als het Italiaanse SPAL en het Spaanse Celta de Vigo – afgeschrikt door de forse vraagprijs van vijf miljoen euro.

De Genkse interesse voor Dessers is echter niet bekoeld, integendeel. De sterke spits staat hoog op het verlanglijstje om de concurrentie aan te gaan met Paul Onuachu of – in bepaalde wedstrijden – diens spitsbroeder te worden. De vraagprijs, die intussen zelfs is opgetrokken naar zes miljoen, blijft een stevig obstakel. RC Genk heeft nochtans de nodige eigen middelen en ziet vijf miljoen extra op zijn rekening worden bijgeschreven, als Ianis Hagi deze week definitief naar Glasgow Rangers trekt.

Maar de Limburgers zijn in onzekere (corona-)tijden niet zomaar bereid om eender welk bedrag op tafel te leggen. Ook al is de komst van een Belgische topper extra interessant in het kader van de regel die voorschrijft dat er wekelijks zes Belgen op het wedstrijdblad moeten staan.

RC Genk zag een eerste bod op Dessers geweigerd en bracht heel recent een tweede bod uit. Het is nu afwachten of de kloof tussen beide partijen zo klein wordt, dat ze kan overbrugd worden.

Foto: Photo News

Dessers groeide trouwens op in Vechmaal, een gehucht in Heers, en was als kind en jonge tiener fervent supporter van RC Genk. Dessers werd zelfs een aantal keren gescout, maar uiteindelijk nooit aan boord gehaald. Hij begon te voetballen bij FC De Zwaluw Vechmaal en doorliep, op één jaar bij de U15 van STVV na, alle jeugdreeksen van SK Tongeren. Daar plukte OH Leuven hem op zijn zestiende weg.

Nigeriaans international

Op zijn 20ste trok Dessers naar het Lokeren van coach Peter Maes, maar de carrière van de laatbloeier kwam pas echt van de grond bij het Nederlandse NAC. Onder de hoede van Stijn Vreven schoot hij de club uit Breda met 29 doelpunten in 40 wedstrijden naar de Eredivisie. Na twee seizoenen op het hoogste niveau bij FC Utrecht (19 goals in 56 wedstrijden) verhuisde Dessers vorige zomer naar Heracles.

In Almelo kroonde hij zich afgelopen seizoen met 15 goals in 26 duels tot Nederlands topschutter. De zoon van een Nigeriaanse moeder dwong zo voor het eerst een selectie voor de Nigeriaanse nationale ploeg af.