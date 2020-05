Ros Beiaard blijft op stal, maar duizend mensen dansen samen op plein in Dendermonde: “Dit is niet goed te praten”

/ Dendermonde - De Ros Beiaardommegang in Dendermonde, die door het coronavirus niet kon uitgaan zondag, heeft toch voor drukke straten en pleinen gezorgd. Op de Grote Markt kwamen duizend mensen bij elkaar om te dansen en te zingen. “Dit is niet goed te praten”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Op de Grote Markt en in de straten van Dendermonde én de deelgemeenten weerklonk zondag om 14.30 uur het Ros Beiaardlied. De pijnders (dragers van het Ros, nvdr.) hadden daartoe opgeroepen. Op de Grote Markt troepten een paar honderd mensen samen, rekening houdend met de social distancing. “We missen ons peird al tien jaar”, zegt Hans Dauwe. “En we wisten dat de mensen wel zouden verzamelen op de markt om te klappen en dansen op het Ros Beiaardlied, daarom zijn we ook naar hier gekomen. Uitstel is ook in dit geval geen afstel, volgend jaar staan we hier opnieuw, voor de echte ommegang.”

Die beelden riepen veel vraagtekens op. Want in coronatijden met veel mensen samentroepen op die Grote Markt lijkt niet helemaal te stroken met de maatregelen van de overheid, zelfs al gebeurde dat met aandacht voor ‘social distancing’ en stonden de mensen dus ver genoeg uit elkaar. “Die mensen hebben daar natuurlijk enorm naar afgeteld”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Ik heb zelf meegedaan, want mijn familie is van daar. Ik snap de symboliek dus volledig. Maar het is gewoon dom om daar met zoveel mensen te gaan staan.”

Het belang van de ommegang is niet te onderschatten voor inwoners van Dendermonde. “Je hebt corona en dan staat het paard daar nog veel trappen boven. Dit is van staatsbelang, mensen kunnen daar emotioneel van worden. Maar zelfs al is het maar één keer om de 10 jaar: dit is niet goed te praten.”

Bij VTM Nieuws ging ook epidemioloog Pierre Van Damme in op de beelden. “Dit is niet wat we graag zien”, zei hij. “Dit is een vorm van samenscholing. Je voelt wel dat de mensen weten dat ze afstand moeten houden, maar dan had ik verwacht dat ze wel een mondmasker zouden dragen, als gulden middenweg. Als we dit vaker gaan zien, bijvoorbeeld aan de kust, zullen we het dragen van een mondmasker moeten verplichten op straat en in grootwarenhuizen.”