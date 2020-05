Zonder fans lukt het beter: Timo Werner, het toptalent met een slechte ervaring met al te hevige supporters

Opnieuw een hattrick tegen Mainz 05. De 24-jarige RB Leipzig-spits Timo Werner scoorde zondagmiddag na zijn eerdere drieklapper thuis ook op verplaatsing drie doelpunten tegen de ploeg uit Mainz. De man die ooit vervangen werd na een slechte ervaring met lawaaierige thuisfans, zette in een leeg stadion zijn status als Europees toptalent kracht bij.

Ooit maakten fans hem nog het leven zuur. In de herfst van 2017, toen Timo Werner zijn eerste uitwedstrijd in de Champions League speelde. In de heksenketel van Besiktas moest de jonge Duitse spits na ...