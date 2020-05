Sevilla-spelers overtreden coronaregels met barbecue en moeten sancties vrezen

Enkele voetballers van Sevilla moeten rekening houden met sancties van zowel hun club als de gezondheidsautoriteiten in Spanje. Onder meer sportkrant Marca trof op Instagram foto’s aan van een barbecue met Luuk de Jong, Ocampos, Mudo Vasquez en Ever Banega, wiens vrouw de foto’s zaterdag had geplaatst en later weer verwijderd.